कौन है जस्टिस निशा बानो, जिसको राष्ट्रपति ने दिया अल्टीमेटम, जानें पूरा मामला…

President Give Ultimatum: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मद्रास हाईकोर्ट की जज जे. निशा बानो को शीघ्र ही केरल हाईकोर्ट में अपना पदभार संभालने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति का यह निर्देश जस्टिस निशा के द्वारा ट्रांसफर होने के बाद अपने पद को संभालने में हो रही देरी के चलते आया है। जारी किए गए निर्देश के अनुसार जस्टिस बानो को 20 दिसंबर तक केरल हाईकोर्ट में अपना पद संभालना होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके जस्टिस बानो को जानकारी दी थी कि आपका ट्रांसफर किया जा रहा है और अब आपको केरल हाईकोर्ट में अपना कार्यभार संभालना है। यह अधिसूचना केंद्र के द्वारा 14 अक्टूबर को जारी की गई थी। इसके बाद अभी तक जस्टिस ने केरल हाईकोर्ट में अपना पद नहीं संभाला है।