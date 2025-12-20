ईरान पर फिर हमला करेगा इजरायल! नेतन्याहू ने बनाया ये बड़ा प्लान

ईरान पर एक बार फिर इजरायल हमला कर सकता है। यह जानकारी एनबीसी न्यूज ने शनिवार को सूत्रों के हवाले से दी है। बताया जा रहा है कि इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू 29 दिसंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोलान्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक के दौरान नेतन्याहू ईरान द्वारा अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के विस्तार को लेकर ट्रंप को जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि इस खतरे के खिलाफ कार्रवाई करना क्यों जरूरी है।