प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, नॉर्थ कैरोलाइना में 7 लोगों की मौत

North Carolina Plane Crash: अमेरिका के नॉर्थ कैरोलाइना में एक प्लेन क्रैश का मामला सामने आया है। इस हादसे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।

Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 19, 2025

Plane crash in North Carolina

Plane crash in North Carolina (Photo - Video screenshot)

प्लेन क्रैश (Plane Crash) के मामलों में दुनियाभर में इजाफा हो रहा है। पिछले करीब दो सालों में प्लेन क्रैश के कई मामले सामने आए हैं। दुनियाभर में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका (United States of America) में अक्सर ही इस तरह के प्लेन क्रैश होते हैं। अब अमेरिका में इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। गुरुवार को अमेरिका में नॉर्थ कैरोलाइना (North Carolina) राज्य के स्टेट्सविल (Statesville) में यह हादसा हुआ।

प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला

अमेरिका में नॉर्थ कैरोलाइना राज्य के स्टेट्सविल में गुरुवार को एक छोटी साइज़ का प्राइवेट प्लेन Cessna C550 क्रैश हो गया। जानकारी के अनुसार प्लेन टेकऑफ के कुछ देर बाद ही हादसे का शिकार हो गया। क्रैश होते ही प्लेन आग का गोला बन गया और धूं-धूं करके जलने लगा।

7 लोगों की हुई मौत

इस प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पूर्व NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल (Greg Biffle), उनकी पत्नी क्रिस्टीना बिफल (Cristina Biffle), बेटी एम्मा बिफल (Emma Biffle), बेटा राइडर बिफल (Ryder Biffle) और तीन अन्य शामिल हैं। अन्य मृतकों के नाम क्रेग वाड्सवर्थ (Craig Wadsworth), डेनिस डटन (Dennis Dutton) और उसका बेटा जैक डटन (Jack Dutton) बताए गए हैं। क्रेग पेशे से मोटरहोम ड्राइवर थे। डेनिस डेल्टा एयरलाइंस में अंतरराष्ट्रीय ए-330 कैप्टन और यूएस एयर फोर्स रिज़र्व से रिटायर्ड पायलट थे। जैक हाल ही में इंस्ट्रूमेंट रेटेड प्राइवेट पायलट बने थे।

मामले की जांच शुरू

प्लेन किस वजह से क्रैश हुआ, फिलहाल इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिकी विमानन प्रशासन (FAA) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हादसे के समय हल्की बारिश हो रही थी और कम विज़िबिलिटी थी।

Tulsi Gabbard with Donald Trump

