प्लेन हुआ क्रैश और बना आग का गोला, नॉर्थ कैरोलाइना में 7 लोगों की मौत

इस प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में पूर्व NASCAR ड्राइवर ग्रेग बिफल (Greg Biffle), उनकी पत्नी क्रिस्टीना बिफल (Cristina Biffle), बेटी एम्मा बिफल (Emma Biffle), बेटा राइडर बिफल (Ryder Biffle) और तीन अन्य शामिल हैं। अन्य मृतकों के नाम क्रेग वाड्सवर्थ (Craig Wadsworth), डेनिस डटन (Dennis Dutton) और उसका बेटा जैक डटन (Jack Dutton) बताए गए हैं। क्रेग पेशे से मोटरहोम ड्राइवर थे। डेनिस डेल्टा एयरलाइंस में अंतरराष्ट्रीय ए-330 कैप्टन और यूएस एयर फोर्स रिज़र्व से रिटायर्ड पायलट थे। जैक हाल ही में इंस्ट्रूमेंट रेटेड प्राइवेट पायलट बने थे।