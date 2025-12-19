कौन है उस्मान हादी? जिसकी मौत से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ मचा है भारी बवाल, अखबारों के दफ्तर तक नहीं बचे

अग्निशामकों ने अंदर फंसे लोगों को यह कहकर आश्वस्त करने की कोशिश की कि नीचे सेना के जवान मौजूद हैं। बाद में, सेना के जवानों ने रणनीतिक रूप से सीढ़ियों का एक तरफ का रास्ता खोल दिया। हमलावर उस रास्ते से ऊपर चढ़ गए और तोड़फोड़ और लूटपाट फिर से शुरू कर दी।