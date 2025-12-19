बांग्लादेश में बिगड़ते जा रहे हालात, भारत ने 2 और वीजा केंद्र किए बंद, जानें क्या है पूरा मामला?

चुनाव की घोषणा के बाद से बांग्लादेश में अराजकता के हालात है। नेताओं पर हमले हो रहे हैं। ताजा मामला ढाका के हजारीबाग के जिगातला इलाके में एक महिला छात्र छात्रावास में नेशनल सिटीजन पार्टी की एक नेता की मौत का है। मृतक की पहचान एनसीपी की धानमंडी थाना इकाई की संयुक्त सचिव जन्नत आरा रूमी के रूप में की गई है।