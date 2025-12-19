बांग्लादेश में बिगड़ते जा रहे हालात, भारत ने 2 और वीजा केंद्र किए बंद, जानें क्या है पूरा मामला?

बांग्लादेश में आर्मी के जवान। (फोटो- IANS)
बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा हालात को देखते हुए भारत ने गुरुवार को राजशाही और खुलना स्थित दो और भारतीय वीजा आवेदन केंद्र (आइवीएसी) को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है।
इसके पीछे मौजूदा सुरक्षा स्थिति का हवाला दिया गया है। साथ ही जिन लोगों ने गुरुवार, 18 दिसंबर के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया था, उन्हें बाद की तारीख में नया स्लॉट दिए जाने का सुझाव दिया गया है।
भारत ने फैसला तब लिया है, जब बांग्लादेश में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राजशाही में मौजूद भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन की ओर मार्च की कोशिश की। यहां भारत विरोधी नारे सुने गए।
बैरिकेड्स लगाकर इस भीड़ को रोका गया लेकिन लगातार दूसरे दिन हुए भारत विरोधी इस प्रदर्शन ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा दिया है।
गौरतलब है कि भारत ने हाल ही में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हामिदुल्लाह को तलब कर बांग्लादेश के नवोदित छात्र नेताओं के भारत विरोधी भड़काऊ बयानों को लेकर फटकार लगाई थी।
उधर, भारत में स्वनिर्वासन में रह रहीं पूर्व पीएम शेख हसीना ने आरोप लगाया है कि मोहम्मद यूनुस देश को अस्थिरता में धकेल रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यूनुस पर राजनीतिक वैधता के लिए पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने का आरोप लगाया है।
हसीना ने कहा कि यूनुस के पास कूटनीति करने करने का न तो जनादेश है और न ही अनुभव है। इस दौरान अवामी लीग नेता ने भारत के धैर्य की तारीफ की और कहा कि ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते बांग्लादेश में एक अस्थायी और अवैध रुकावट के कारण खराब हुए हैं।
बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल से मौत की सजा सुनाए जाने और पार्टी पर प्रतिबंध लगाए जाने पर उन्होंने कहा, यह मौत की सजा एक ऐसी कंगारू कोर्ट ने दी है जो गैर-चुनी हुई अंतरिम सरकार के इशारे पर काम कर रही है।
चुनाव की घोषणा के बाद से बांग्लादेश में अराजकता के हालात है। नेताओं पर हमले हो रहे हैं। ताजा मामला ढाका के हजारीबाग के जिगातला इलाके में एक महिला छात्र छात्रावास में नेशनल सिटीजन पार्टी की एक नेता की मौत का है। मृतक की पहचान एनसीपी की धानमंडी थाना इकाई की संयुक्त सचिव जन्नत आरा रूमी के रूप में की गई है।
