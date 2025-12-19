TikTok ने मान ली ट्रंप की शर्त, अमेरिका के साथ हो गई बड़ी डील, अब क्या करेंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग?

इस कानून के तहत, बाइटडांस को टिकटॉक को अमेरिका में बेचने या बैन करने का अल्टीमेटम दिया गया था। ट्रंप ने 26 सितंबर को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए। जिससे टिकटॉक के अमेरिकी एसेट्स के ज्यादातर हिस्से को अमेरिकन इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप को बेचने की डील पूरी होने का रास्ता साफ हो गया।