रणनीतिक साझेदार या ‘दुश्मन’? डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को घेरा, सीनेट में आने वाला है सबसे खतरनाक कानून

रूसी तेल खरीद को बहाना बनाकर अमेरिकी राष्ट्रपति रणनीतिक साझेदार होते हुए भी भारत से ' दुश्मनी जैसे व्यवहार' पर उतर आए हैं। ट्रंप ने बुधवार रात एक ऐसे विधेयक को समर्थन देते हुए सीनेट में रखने के लिए हरी झंडी दे दी, जिससे उन्हें रूस से तेल खरीदने वाले देशों (भारत, चीन, ब्राजील) पर 500 फीसदी तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल जाएगा। इस विधेयक को अगले सप्ताह सीनेट में मतदान के लिए रखा जा सकता है, जहां उसे 80 फीसदी सांसदों का समर्थन मिल सकता है। हालांकि ट्रंप के इस फैसले पर भारत सरकार ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है लेकिन यह खबर मिलने पर गुरुवार सुबह भारतीय शेयर बाजार गिर गया।