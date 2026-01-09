वैश्विक सर्वे: भारतीय टैक्स सिस्टम पर बढ़ा भरोसा, ईमानदारी में दुनिया को पीछे छोड़ा

AI Generated Image
हालिया जारी वैश्विक सर्वेक्षण 'पब्लिक ट्रस्ट इन टैक्स 2025: एशिया एंड बियॉन्ड' ने भारत की कर प्रणाली और नागरिकों के कर व्यवहार को लेकर बेहद उत्साहजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कर अनुपालन और राजकोषीय प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में काफी मजबूत है। यह रिपोर्ट एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, आइएफएसी, और ओईसीडी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, जिसमें 29 देशों के 12,000 से अधिक लोगों की राय ली गई।
सर्वे के सबसे सकारात्मक आंकड़ों में से एक यह है कि 68% भारतीयों ने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अवसर मिलने पर भी टैक्स चोरी को सही नहीं ठहराएंगे। यह भारतीयों की उच्च 'कर नैतिकता' और ईमानदारी को दर्शाता है। सर्वे के अनुसार, यूरोप और लैटिन अमरीका की तुलना में एशियाई देशों में कर प्रणालियों को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी माना जाता है। भारत इस भरोसे के मामले में एशिया के अग्रणी देशों में शामिल है।
रिपोर्ट का सबसे उल्लेखनीय आंकड़ा 'सतत विकास' से जुड़ा है। भारत में लगभग 80% लोग सामाजिक और पर्यावरणीय प्रगति के लिए अतिरिक्त टैक्स देने को तैयार हैं। यह दर्शाता है कि भारतीय नागरिक राजकोषीय नीति को दीर्घकालिक सामाजिक बदलाव के एक प्रभावी उपकरण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं।
