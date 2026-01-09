वैश्विक सर्वे: भारतीय टैक्स सिस्टम पर बढ़ा भरोसा, ईमानदारी में दुनिया को पीछे छोड़ा

हालिया जारी वैश्विक सर्वेक्षण 'पब्लिक ट्रस्ट इन टैक्स 2025: एशिया एंड बियॉन्ड' ने भारत की कर प्रणाली और नागरिकों के कर व्यवहार को लेकर बेहद उत्साहजनक तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कर अनुपालन और राजकोषीय प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में काफी मजबूत है। यह रिपोर्ट एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, आइएफएसी, और ओईसीडी द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है, जिसमें 29 देशों के 12,000 से अधिक लोगों की राय ली गई।