जलवायु से लेकर मानवाधिकार तक… ट्रंप के एक फैसले ने बढ़ाई 66 वैश्विक संस्थाओं की टेंशन, जानें भारत पर असर

जिन 66 संगठनों से ट्रंप ने अमरीका को अलग किया है उन्हें कितनी आर्थिक सहायता अमरीका से मिलती थी यह अभी स्पष्ट नहीं है। इनमें 31 संगठन यूएन से जुड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र को फंडिंग देने वाले देशों में अमेरिका सबसे आगे है। यूएन के कुल बजट का 22 प्रतिशत अमेरिका देता है। 2025 में यह राशि 82.3 करोड़ डॉलर थी। इसके बाद चीन 20 प्रतिशत फंड देता है। इस बजट का काफी हिस्सा यूएन के इन संगठनों पर भी खर्च होता है। ऐसे में इन संगठनों के काम काज पर असर पड़ना स्वाभाविक है।