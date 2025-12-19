19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाकिस्तान में कंडोम को लेकर क्यों मचा है बवाल? PM शरीफ को पूरी दुनिया के सामने होना पड़ा जलील, जानें पूरा मामला

पाकिस्तान में कंडोम और अन्य गर्भनिरोधक वस्तुओं पर GST घटाने की मांग को IMF ने ठुकरा दिया है। पाक पीएम शहबाज शरीफ की 18% GST कम करने की अपील को IMF ने खारिज कर दिया, कहा कि वित्तीय वर्ष के बीच में टैक्स राहत देना संभव नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 19, 2025

Shehbaz Sharif

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। (फोटो- IANS)

पाकिस्तान में कंडोम और अन्य गर्भनिरोधक वस्तुओं पर जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) घटाने की मांग की गई थी। जिसे आईएमएफ (इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड) ने सीधे तौर पर ठुकरा दी है।

पाक पीएम शहबाज शरीफ ने कंडोम पर 18 प्रतिशत जीएसटी कम करने की अपील की थी, लेकिन आईएमएफ ने उनकी एक बात नहीं सुनी। जिसको लेकर शाहबाज को दुनिया भर के सामने जलील होना पड़ा।

आईएमएफ ने पाक पीएम की मांग को ठुकराते हुए कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के बीच में टैक्स राहत देना संभव नहीं है, खासकर जब पाकिस्तान अपने संशोधित राजस्व लक्ष्य को पूरा करने में संघर्ष कर रहा है। आईएमएफ ने सैनिटरी पैड और बेबी डायपर पर भी जीएसटी घटाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है।

क्यों पाकिस्तान को माननी पड़ रही आईएमएफ की बात?

पाकिस्तान को इस वक्त हर मामले में आईएमएफ की बात माननी पड़ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। पाकिस्तान ने आईएमएफ से काफी कर्ज लिया है, लेकिन आर्थिक सुधार नहीं कर पाया है।

आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए कई शर्तें रखी हैं, जिनमें आर्थिक नीतियों में सुधार, टैक्स बढ़ाना और बिजली सब्सिडी में कटौती शामिल है। पाकिस्तान को आईएमएफ की शर्तें माननी पड़ रही हैं क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं हैं।

हाल ऐसा है कि आईएमएफ की मंजूरी के बिना पाकिस्तान सरकार कोई बड़ा वित्तीय फैसला नहीं ले सकती है। पाकिस्तान में कंडोम पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जिससे इसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है कि आम आदमी इसे खरीद नहीं पाता है।

कैसी है पाक की आर्थिक स्थिति?

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। देश का कुल सार्वजनिक कर्ज जून 2025 तक 286।83 अरब डॉलर (80।6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये) तक पहुंच गया था, जो देश की जीडीपी का लगभग 70 प्रतिशत है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2025 में 2।7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले साल के 2।6 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है।

कुछ ही दिनों पहले आईएमएफ ने भ्रष्टाचार को देखते हुए अपने 7 बिलियन डॉलर के बेलआउट प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान पर 11 नई शर्तें लगाईं हैं। जिससे पाक में कुछ हद तक भ्रष्टाचार थमने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

Updated on:

19 Dec 2025 07:37 am

Published on:

19 Dec 2025 07:36 am

Hindi News / World / पाकिस्तान में कंडोम को लेकर क्यों मचा है बवाल? PM शरीफ को पूरी दुनिया के सामने होना पड़ा जलील, जानें पूरा मामला

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

रातों-रात सड़क पर उतर आए सैकड़ों बांग्लादेशी, भारत के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, जान लें क्यों मचा है बवाल?

विदेश

गडकरी की 'गुगली' पर हंसी नहीं रोक पाईं प्रियंका: संसद में फाइलों के बीच 'मराठी स्वाद' और राहुल गांधी के नाम पर लगे ठहाके!

Parliament Humour Gadkari Priyanka
राष्ट्रीय

सऊदी अरब ने भीख मांग रहे 56,000 पाकिस्तानियों को धक्के मार कर देश से निकाला: जानें कैसे हुई किरकिरी

Organized Begging Networ Pakistan
विदेश

मौत का सौदागर: 12 मरीजों का कातिल डॉक्टर अब सलाखों के पीछे, 'मसीहा' बनने की सनक ने बनाया सीरियल किलर!

Medical Serial Killer
विदेश

ड्रैगन की 'जल-जंग': ब्रह्मपुत्र को सुखाने की तैयारी में चीन, भारत ने तैयार किया सुरक्षा कवच!

India Strategic Counter-Dam
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.