18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

सऊदी अरब ने भीख मांग रहे 56,000 पाकिस्तानियों को धक्के मार कर देश से निकाला: जानें कैसे हुई किरकिरी

दुनियाभर में पाक की फजीहत: सऊदी और दुबई ने पाकिस्तानी भिखारियों पर लिया बड़ा एक्शन, खतरे में पड़ा ग्रीन पासपोर्ट!

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 18, 2025

Organized Begging Networ Pakistan

पाकिस्तान के संगठित रूप से भीख मांगने वालों का नेटवर्क। ( फोटो: X Handle/ Farooq Ganderbali)

Gulf-Pakistan Diplomatic Strain: पाकिस्तान इन दिनों न केवल आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर (Pakistan International) उसकी छवि को गहरा धक्का लगा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तानी नागरिकों की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और संगठित भीख मांगने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अकेले सऊदी अरब ने ही भीख मांगने के आरोप में 56,000 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया (Saudi Arabia Deport Pakistanis)है। पाकिस्तान से जुड़े संगठित भिखारी गिरोह अब सीमाओं के पार फैल चुके हैं। ये गिरोह उमराह या टूरिस्ट वीजा का सहारा लेकर खाड़ी देशों में दाखिल होते हैं और वहां पेशेवर तरीके से भीख मांगते हैं। सऊदी अधिकारियों के अनुसार, यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब वहां पाकिस्तानी नागरिकों की जांच को बहुत सख्त कर दिया गया है।

सऊदी अरब और दुबई का सख्त रुख

पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी (FIA) की रिपोर्ट के मुताबिक, सऊदी अरब से इस साल तक 24,000 पाकिस्तानियों को केवल भीख मांगने के कारण निर्वासित किया गया। वहीं दुबई (UAE) से करीब 6,000 लोगों को वापस भेजा गया है और कई पाकिस्तानी नागरिकों पर नए वीजा प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इसके अलावा, अजरबैजान से भी 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को धक्के मारकर बाहर निकाला गया है।

हवाई अड्डों पर रोके गए 66,000 यात्री (FIA Airport Action 2025)

पाकिस्तान की साख बचाने के लिए FIA अब अपने ही हवाई अड्डों पर सख्ती बरत रही है। साल 2025 में अब तक 66,154 संदिग्ध यात्रियों को विमान से उतारा गया है, ताकि वे विदेश जाकर भीख मांगने या अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल न हो सकें। FIA के महानिदेशक रिफत मुख्तार ने स्वीकार किया है कि ये गिरोह पूरी दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू गिरा रहे हैं।

पाक के क्यों खराब हो रहे हैं अरब देशों के साथ रिश्ते ? (UAE Visa Restrictions Pakistan)

अरब देश पाकिस्तान के पारंपरिक सहयोगी रहे हैं, लेकिन अब वे पाकिस्तानी नागरिकों के व्यवहार से चिंतित हैं। UAE ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि पाकिस्तानी नागरिक 'पर्यटक' बन कर आते हैं और फिर आपराधिक गतिविधियों या भीख मांगने में लिप्त हो जाते हैं। इससे न केवल स्थानीय कानून-व्यवस्था बिगड़ती है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा होता है। अफ्रीका, यूरोप, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों से भी पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा के दुरुपयोग की खबरें लगातार आ रही हैं।

कौनसे पाकिस्तानी हैं अरब देशों में ?

अरब देशों (खासकर सऊदी और UAE) में लाखों पाकिस्तानी मजदूर काम करते हैं, जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत हैं। लेकिन मुट्ठी भर 'पेशेवर भिखारियों' और आपराधिक गिरोहों की वजह से उन मेहनतकश मजदूरों के लिए भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब कड़े वीजा नियमों के कारण आम पाकिस्तानियों के लिए खाड़ी देशों में रोजगार पाना कठिन होता जा रहा है।

विदेशों में 90% भिखारी पाकिस्तानी

पाकिस्तान के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, विदेशों में पकड़े जाने वाले भिखारियों में से 90% पाकिस्तानी मूल के होते हैं। यह तथ्य खुद पाकिस्तान सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है।

अरब और पाकिस्तान के रिश्तों में बढ़ती दूरी

ऐतिहासिक रूप से सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन अब इनमें 'खटास और अविश्वास' बढ़ रहा है। पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए हमेशा सऊदी अरब से कर्ज और तेल की मदद लेता रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग भी रहा है, लेकिन अब अरब देश अपनी 'विजन 2030' नीति के तहत अपनी छवि को आधुनिक और सुरक्षित बनाना चाहते हैं। भिखारियों और अपराधियों के निर्यात के कारण सऊदी अरब और UAE अब पाकिस्तान को एक 'सुरक्षित पार्टनर' के बजाय एक 'समस्या' के रूप में देखने लगे हैं।

पाकिस्तान के लिए चिंताजनक हालात (Global Image of Pakistan Passport)

बहरहाल, पाकिस्तान के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'भिखारी देश' का ठप्पा लगने से विदेशी निवेश और कूटनीतिक रिश्तों पर बुरा असर पड़ रहा है। यदि इस्लामाबाद ने अपने नागरिकों के अवैध प्रवासन और संगठित गिरोहों पर लगाम नहीं लगाई, तो आने वाले समय में पाकिस्तानी पासपोर्ट धारकों के लिए दुनिया के अधिकतर देशों के दरवाजे बंद हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

पाकिस्तान की खबरें

tourism

Updated on:

18 Dec 2025 08:43 pm

Published on:

18 Dec 2025 08:38 pm

Hindi News / World / सऊदी अरब ने भीख मांग रहे 56,000 पाकिस्तानियों को धक्के मार कर देश से निकाला: जानें कैसे हुई किरकिरी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

मौत का सौदागर: 12 मरीजों का कातिल डॉक्टर अब सलाखों के पीछे, 'मसीहा' बनने की सनक ने बनाया सीरियल किलर!

Medical Serial Killer
विदेश

ड्रैगन की 'जल-जंग': ब्रह्मपुत्र को सुखाने की तैयारी में चीन, भारत ने तैयार किया सुरक्षा कवच!

India Strategic Counter-Dam
राष्ट्रीय

‘भारत-चीन से आने वाली जेनेरिक दवाओं को रोकना होगा नहीं तो…’, अमेरिकी सांसद ने क्यों कह दी यह बात?

Medicine
विदेश

इस देश के लोगों ने सरकार पर ठोका केस, वजह जानकार हो जाएंगे हैरान

विदेश

150 करोड़ में बिका अमेरिका का सिक्का, इसकी कीमत चवन्नी से भी कम

American coin sold for Rs 150 crore
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.