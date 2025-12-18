सऊदी अरब ने भीख मांग रहे 56,000 पाकिस्तानियों को धक्के मार कर देश से निकाला: जानें कैसे हुई किरकिरी

Gulf-Pakistan Diplomatic Strain: पाकिस्तान इन दिनों न केवल आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर (Pakistan International) उसकी छवि को गहरा धक्का लगा है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पाकिस्तानी नागरिकों की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों और संगठित भीख मांगने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, अकेले सऊदी अरब ने ही भीख मांगने के आरोप में 56,000 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से बाहर निकाल दिया (Saudi Arabia Deport Pakistanis)है। पाकिस्तान से जुड़े संगठित भिखारी गिरोह अब सीमाओं के पार फैल चुके हैं। ये गिरोह उमराह या टूरिस्ट वीजा का सहारा लेकर खाड़ी देशों में दाखिल होते हैं और वहां पेशेवर तरीके से भीख मांगते हैं। सऊदी अधिकारियों के अनुसार, यह समस्या इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब वहां पाकिस्तानी नागरिकों की जांच को बहुत सख्त कर दिया गया है।