बलूचिस्तान में भारत की गूंज: ‘धुरंधर’ में अक्षय खन्ना का ‘जासूसी अवतार’,क्या है रील से रियल लाइफ कनेक्शन

Akshay Khanna Dhurandhar Balochistan Connection: साल 2025 का विदा होता दिसंबर महीना भारतीय मनोरंजन जगत और इंडो पैसिफिक, दोनों के लिए बहुत अहम साबित हो रहा है। इन दिनों आदित्य धर की मल्टी-स्टारर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) की रिलीज और अक्षय खन्ना का किरदार (Dhurandhar movie real story) सुर्खियों में हैं। वायरल हो रहे एक वीडियो में अक्षय खन्ना का नया अवतार भारत के साथ-साथ पाकिस्तान में भी खूब लोकप्रिय हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जारी गृहयुद्ध जैसे हालात के बीच बलूच नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' (पूर्व में ट्विटर) पर भारत को लेकर चौंकाने वाले बयान दिए हैं।