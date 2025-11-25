पाकिस्तान में आतंकी हमलों में तेज़ी, 2025 में अब तक 2,414 लोगों की मौत KP-बलूचिस्तान सबसे प्रभावित

यह कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले हफ्ते ही डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर रिमोट कंट्रोल आईईडी हमला हुआ था, जिसमें दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए और चार घायल हुए। इसके ठीक एक हफ्ते पहले डाराबन तहसील में आईईडी विस्फोट से सुरक्षा बलों का वाहन क्षतिग्रस्त हो गया था और 14 जवान घायल हुए थे।