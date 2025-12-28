दीपू चंद्र दास की मौत पर अमेरिका ने युनूस सरकार को घेरा, हिंदू शख्स की हत्या को बताया घिनौना काम

बांग्लादेश में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद से दंगे भड़क गए हैं। देखते ही देखते इन दंगों ने सांप्रदायिक रूप ले लिया है और प्रदर्शनकारी बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने लगे हैं। इसकी शुरुआत हिंदू कपड़ा व्यापारी दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के साथ हुई। मैमनसिंह में 18 दिसंबर की रात दीपू पर मुस्लिमों की धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए अत्याचार किया गया। भीड़ ने उन्हें जमकर पीटा और फिर उन्हें नंगा करके पेड़ से बांधकर आग लगा दी। इस घटना को लेकर दुनिया भर के देशों की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है।