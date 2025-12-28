‘बंकरों में चले जाओ’ Operation Sindoor के दौरान डर गए थे पाकिस्तानी राष्ट्रपति

भारत ने इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों में कई आतंकियों की मौत हुई। ऑपरेशन के दौरान भारत ने न सिर्फ आतंकी ढांचे को निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई को भी नाकाम किया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर प्रभावी हमले किए।