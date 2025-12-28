उस्मान हादी को मारने वाले भारत भागकर गए, बांग्लादेश पुलिस का बड़ा खुलासा

Usman Hadi Killing Case: बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। द डेली स्टार ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (DMP) के हवाले से जानकारी दी है कि उस्मान हादी की हत्या के दो मुख्य संदिग्ध देश के मयमनसिंह शहर में हलुआघाट सीमा के रास्ते भारत भाग गए और मेघालय में घुस गए।