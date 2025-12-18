अस्पताल को बनाया कब्रिस्तान, 12 मरीजों को जहर​ देकर ‘मसीहा’ बनने का खूनी खेल, अब मिली उम्रकैद!

Star Anesthetist Poisoning: डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन यह एक ऐसे डॉक्टर (France Doctor Death Case) की कहानी है, जो मौत का सौदागर साबित हुआ। फ्रांस के बेसांकोन अस्पताल (Besancon Hospital Poisoning) से एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने चिकित्सा जगत को शर्मसार कर दिया है। 'स्टार एनेस्थेटिस्ट' के नाम से मशहूर एक डॉक्टर असल में बैकस्टेज मौत का जाल बिछा रहा था। उसका मकसद मरीजों को बचाना नहीं, बल्कि उन्हें मौत के करीब लाकर अपनी महानता साबित करना था। पूर्वी फ्रांस के बेसांकोन शहर के दो नामी अस्पतालों में 53 वर्षीय फ्रेडरिक पेचियर (Frederic Pechier Life Sentence) का बड़ा नाम था। सहकर्मी उसे एक ऐसा विशेषज्ञ मानते थे, जो मरते हुए मरीज को भी वापस ले आता था। लेकिन इस 'पुनर्जीवन' के पीछे एक खौफनाक राज छिपा था। अदालत तमाम सुबूतों के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची कि पेचियर जानबूझ कर मरीजों के इन्फ्यूजन बैग (ड्रिप) में ऐसे घातक पदार्थ मिला देता था, जिससे सर्जरी के दौरान मरीज को दिल का दौरा पड़ जाए या शरीर के अंदर खून बहना शुरू हो जाए।