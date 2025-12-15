15 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

भजनलाल सरकार के 2 साल

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Illicit relation: ‘हां! जेल में मेरे खतरनाक कैदी के साथ अवैध संबंध थे, युवा महिला अधिकारी ने किया सनसनीखेज खुलासा

Prisoner illicit relationship: यूके की बेलमार्श जेल की महिला प्रोबेशन अधिकारी ने कोर्ट में एक खतरनाक कैदी के साथ अवैध संबंध रखने का जुर्म कुबूल कर लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Dec 15, 2025

Prisoner illicit relationship

बेलमार्श जेल की महिला प्रोबेशन अधिकारी बेथानी डेंट-रेनॉल्ड्स। (फोटो : AI Generated)

Prisoner illicit relationship: ब्रिटेन की सबसे सुरक्षित और कुख्यात जेलों में शुमार की जाने वाली एचएमपी बेलमार्श जेल (HMP Belmarsh) से एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां काम करने वाली एक युवा महिला प्रोबेशन अधिकारी ने जेल में बंद एक कैदी के साथ अवैध संबंध रखने की बात स्वीकार कर (Prison Officer Scandal) तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा, हां! जेल में मेरे खतरनाक कैदी के साथ अवैध संबंध (Prisoner illicit relationship) थे। उनके इस खुलासे ने जेल प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, 27 साल की बेथानी डेंट-रेनॉल्ड्स (Bethany Dent-Reynolds) दक्षिण-पूर्व लंदन के फॉरेस्ट हिल इलाके की रहने वाली हैं। वे वूलविच स्थित एचएमपी बेलमार्श जेल में प्रोबेशन अधिकारी के तौर पर तैनात थीं। इस जेल को ब्रिटेन की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल माना जाता है, जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधी बंद हैं। इनमें साउथपोर्ट हत्याकांड के आरोपी एक्सल रुदाकुबाना और मैनचेस्टर एरिना बम धमाके की साजिश रचने वाला हाशम अबेदी जैसे कुख्यात नाम शामिल हैं।

जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई

बेथानी ने कोर्ट में पेशी के दौरान सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार करने का जुर्म कुबूल कर लिया। आरोप था कि फरवरी 2024 से मई 2024 के बीच उन्होंने जेल में सजा काट रहे कैदी कीरन रॉबिन्सन के साथ अवैध संबंध बनाए। इस दौरान उन्होंने जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई और अपने पद का दुरुपयोग किया।

बिना अनुमति के संवेदनशील डेटा तक पहुंचने की कोशिश की

इसके अलावा, उन पर एक और गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने जेल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 'एनडेलियस रिकॉर्ड' का इस्तेमाल कर बिना अनुमति के संवेदनशील डेटा तक पहुंचने की कोशिश की। यह कंप्यूटर मिसयूज एक्ट 1990 के तहत अपराध माना जाता है। हालांकि, इस आरोप को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया, यानी फिलहाल इस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई।

कीरन के साथ दो बार अवैध संबंधों से इनकार किया

बेथानी ने दूसरे आरोप से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि मार्च 2024 से अप्रेल 2024 के बीच उन्होंने कीरन रॉबिन्सन के साथ रोमांटिक और अवैध संबंध रखे। दूसरी तारीखों में भेद और भरम के कारण कोर्ट में केस कमजोर हो गया। कोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया। वूलविच क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने उन्हें बिना किसी शर्त के जमानत दे दी। अब उनकी सजा की अगली सुनवाई 6 फरवरी 2026 को होगी।

पहले भी सामने आए हैं ऐसे मामले

जेल अधिकारियों और कैदियों के बीच संबंध के मामले ब्रिटेन में पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उच्च सुरक्षा वाली जेल में ऐसा कांड दुर्लभ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले जेल कर्मचारियों की ट्रेनिंग और निगरानी पर सवाल उठाते हैं। इस घटना से जेल प्रशासन अब और सख्त कदम उठा सकता है।

बेथानी का मामला अब पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय

बहरहाल, यह खुलासा उन लोगों के लिए सबक है जो सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। बेथानी का मामला अब पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर और खुलासे हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

15 Dec 2025 11:26 pm

Hindi News / World / Illicit relation: ‘हां! जेल में मेरे खतरनाक कैदी के साथ अवैध संबंध थे, युवा महिला अधिकारी ने किया सनसनीखेज खुलासा

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

क्या ब्रिटेन से निकाले जाएंगे मुसलमान? जानिए उस कानून का सच जिसने 90 लाख लोगों की नींद उड़ा दी

UK Citizenship Law Controversy
राष्ट्रीय

इजरायल ने विदेश में रहने वाले लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी

Hanukkah event,Sydney Bondi Beach,Israel National Security Council,
विदेश

दुनिया के वो 5 देश जहां इंसान से ज्यादा हैं बंदूकें, इन 5 खौफनाक घटनाओं को याद कर आज भी कांपती है दुनिया

Highest Civilian Gun Ownership
विदेश

बॉन्डी बीच हमला: निहत्थे अहमद ने आतंकी से छीनी राइफल, जान पर खेल कर बचाई लोगों की जान

Ahmed Al-Ahmed Bondi Beach Hero
विदेश

इन देशों में नागरिकों के बंदूक रखने पर लगा है बैन, देखें पूरी लिस्ट

Ban on guns
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.