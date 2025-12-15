Illicit relation: ‘हां! जेल में मेरे खतरनाक कैदी के साथ अवैध संबंध थे, युवा महिला अधिकारी ने किया सनसनीखेज खुलासा

बेलमार्श जेल की महिला प्रोबेशन अधिकारी बेथानी डेंट-रेनॉल्ड्स। (फोटो : AI Generated)
Prisoner illicit relationship: ब्रिटेन की सबसे सुरक्षित और कुख्यात जेलों में शुमार की जाने वाली एचएमपी बेलमार्श जेल (HMP Belmarsh) से एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां काम करने वाली एक युवा महिला प्रोबेशन अधिकारी ने जेल में बंद एक कैदी के साथ अवैध संबंध रखने की बात स्वीकार कर (Prison Officer Scandal) तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा, हां! जेल में मेरे खतरनाक कैदी के साथ अवैध संबंध (Prisoner illicit relationship) थे। उनके इस खुलासे ने जेल प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, 27 साल की बेथानी डेंट-रेनॉल्ड्स (Bethany Dent-Reynolds) दक्षिण-पूर्व लंदन के फॉरेस्ट हिल इलाके की रहने वाली हैं। वे वूलविच स्थित एचएमपी बेलमार्श जेल में प्रोबेशन अधिकारी के तौर पर तैनात थीं। इस जेल को ब्रिटेन की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल माना जाता है, जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधी बंद हैं। इनमें साउथपोर्ट हत्याकांड के आरोपी एक्सल रुदाकुबाना और मैनचेस्टर एरिना बम धमाके की साजिश रचने वाला हाशम अबेदी जैसे कुख्यात नाम शामिल हैं।
बेथानी ने कोर्ट में पेशी के दौरान सार्वजनिक पद पर रहते हुए कदाचार करने का जुर्म कुबूल कर लिया। आरोप था कि फरवरी 2024 से मई 2024 के बीच उन्होंने जेल में सजा काट रहे कैदी कीरन रॉबिन्सन के साथ अवैध संबंध बनाए। इस दौरान उन्होंने जनता के विश्वास को ठेस पहुंचाई और अपने पद का दुरुपयोग किया।
इसके अलावा, उन पर एक और गंभीर आरोप लगा कि उन्होंने जेल के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 'एनडेलियस रिकॉर्ड' का इस्तेमाल कर बिना अनुमति के संवेदनशील डेटा तक पहुंचने की कोशिश की। यह कंप्यूटर मिसयूज एक्ट 1990 के तहत अपराध माना जाता है। हालांकि, इस आरोप को कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखने का आदेश दिया, यानी फिलहाल इस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई।
बेथानी ने दूसरे आरोप से इनकार किया, जिसमें कहा गया था कि मार्च 2024 से अप्रेल 2024 के बीच उन्होंने कीरन रॉबिन्सन के साथ रोमांटिक और अवैध संबंध रखे। दूसरी तारीखों में भेद और भरम के कारण कोर्ट में केस कमजोर हो गया। कोर्ट ने इस आरोप को खारिज कर दिया। वूलविच क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने उन्हें बिना किसी शर्त के जमानत दे दी। अब उनकी सजा की अगली सुनवाई 6 फरवरी 2026 को होगी।
जेल अधिकारियों और कैदियों के बीच संबंध के मामले ब्रिटेन में पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन उच्च सुरक्षा वाली जेल में ऐसा कांड दुर्लभ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामले जेल कर्मचारियों की ट्रेनिंग और निगरानी पर सवाल उठाते हैं। इस घटना से जेल प्रशासन अब और सख्त कदम उठा सकता है।
बहरहाल, यह खुलासा उन लोगों के लिए सबक है जो सार्वजनिक पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। बेथानी का मामला अब पूरे ब्रिटेन में चर्चा का विषय बन गया है और आने वाले दिनों में इस पर और खुलासे हो सकते हैं।
