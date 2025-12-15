Illicit relation: ‘हां! जेल में मेरे खतरनाक कैदी के साथ अवैध संबंध थे, युवा महिला अधिकारी ने किया सनसनीखेज खुलासा

Prisoner illicit relationship: ब्रिटेन की सबसे सुरक्षित और कुख्यात जेलों में शुमार की जाने वाली एचएमपी बेलमार्श जेल (HMP Belmarsh) से एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां काम करने वाली एक युवा महिला प्रोबेशन अधिकारी ने जेल में बंद एक कैदी के साथ अवैध संबंध रखने की बात स्वीकार कर (Prison Officer Scandal) तहलका मचा दिया है। उन्होंने कहा, हां! जेल में मेरे खतरनाक कैदी के साथ अवैध संबंध (Prisoner illicit relationship) थे। उनके इस खुलासे ने जेल प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, 27 साल की बेथानी डेंट-रेनॉल्ड्स (Bethany Dent-Reynolds) दक्षिण-पूर्व लंदन के फॉरेस्ट हिल इलाके की रहने वाली हैं। वे वूलविच स्थित एचएमपी बेलमार्श जेल में प्रोबेशन अधिकारी के तौर पर तैनात थीं। इस जेल को ब्रिटेन की सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल माना जाता है, जहां देश के सबसे खतरनाक अपराधी बंद हैं। इनमें साउथपोर्ट हत्याकांड के आरोपी एक्सल रुदाकुबाना और मैनचेस्टर एरिना बम धमाके की साजिश रचने वाला हाशम अबेदी जैसे कुख्यात नाम शामिल हैं।