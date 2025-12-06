दोस्त की शादीशुदा बहन से अवैध संबंध, जीजा-साले ने रचा मौत का खेल, आखों में चाकू घोप कर खेत में फेंका शव

पुलिस के अनुसार, नंदन की लाश उन्हें बहुत ही खराब हालत में मिली थी। उसके हाथ-पैर तोड़ कर रस्सी के सहारे कंधे से बांध रखे थे। जख्मों को देख कर लग रहा था कि नंदन के शरीर और उसकी आंखों पर भी चाकू से वार किया गया था। उसके शरीर पर अंडरवियर के अलावा और कोई कपड़ा नहीं था। नंदन का शव उसकी प्रेमिका के घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर मिला था। पुलिस जब प्रेमिका के घर पहुंची तो वहां उन्हें सिर्फ वो और उसकी सास मिले। परिवार के बाकि लोग और राजा का भी पूरा परिवार घटना का खुलासा होने के बाद से फरार है। नंदन के परिवार ने पुलिस में आवेदन दे कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।