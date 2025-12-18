चीन ने ‘वॉटर बम’ से दिखाई आंख: हिमालय में ड्रैगन की बड़ी हिमाकत, अब भारत के ‘महा-बांध’ से होगा पलटवार!

Yarlung Tsangpo Mega Dam: चीन अपनी चालों और चालाकियों से बाज नहीं आ रहा है। वह भारत को परेशान करने या नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं चूकता। अब तिब्बत के ऊंचे पहाड़ों से निकलने वाली यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्र) नदी अब भारत और चीन के बीच नए तनाव (Brahmaputra River Dispute) का केंद्र बन गई है। चीन इस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल जलविद्युत प्रोजेक्ट (Yarlung Tsangpo Mega Dam) तैयार कर रहा है, जिसे भारत के लिए एक 'वॉटर बम' की तरह देखा जा रहा है। इससे हिमालय क्षेत्र में जल सुरक्षा (Water Security Himalayas)का संकट पैदा होने की आशंका है। करीब 168 अरब डॉलर की यह परियोजना न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ी चुनौती है।