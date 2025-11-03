Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बंगाल में फर्जी पासपोर्ट गैंग का खुलासा, ED की कार्रवाई में पाकिस्तानी लिंक का पर्दाफाश

ईडी ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े मामले में छापेमारी कर कई दस्तावेज जब्त किए। यह कार्रवाई पाकिस्तानी नागरिक आजाद मलिक और उसके सहयोगियों से जुड़े नेटवर्क की जांच का हिस्सा है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Devika Chatraj

Nov 03, 2025

बंगाल में फर्जी पासपोर्ट के मामले में ED की कार्रवाई (IANS)

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में फर्जी पासपोर्ट मामले की जांच को तेज करते हुए सोमवार सुबह एक कारपेंटर के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई चकदाह के परारी गांव में विप्लब सरकार के घर पर की गई, जो कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट बनाने में एजेंट की भूमिका निभाता था। ED की टीम को घर से पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज मिले हैं।

पाकिस्तानी नागरिक से मिला कनेक्शन

यह मामला पाकिस्तानी नागरिक आजाद मलिक से जुड़ा है, जिसे इस साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। मलिक हवाला, फर्जी पासपोर्ट और विदेशी वीजा रैकेट चलाने का आरोपी है। ED सूत्रों के अनुसार, विप्लब सरकार का नाम पिछले महीने गिरफ्तार मध्यस्थ इंदु भूषण हालदार की पूछताछ में सामने आया। हालदार चकदाह में साइबर कैफे चलाता था, जहां से करीब 350 फर्जी पासपोर्ट आवेदन किए गए थे। वह विदेशियों को पैसे के बदले भारतीय पहचान पत्र दिलाने में मदद करता था।

छापेमारी की डिटेल्स

यह छापेमारी परारी गांव के चकदाह में सुबह करीब 8 बजे की गई। टीम ने जांच के दौरान पासपोर्ट, मोबाइल फोन और दस्तावेज जब्त किए। विप्लब सरकार, उसके भाई बिपुल सरकार और परिवार के अन्य सदस्यों से पूछताछ जारी है।

आजाद मलिक और इंदु भूषण की गिरफ्तारी

आजाद मलिक की गिरफ्तारी अप्रैल 2025 में हुई, जब भारत-बांग्लादेश सीमा के पास उत्तर 24 परगना और नदिया जिलों में छापेमारी की गई। यह कार्रवाई अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों के रैकेट से जुड़ी थी। इंदु भूषण नामक व्यक्ति की गिरफ्तारी पिछले महीने हुई, जो मलिक का पासपोर्ट रिन्यू कराने में शामिल था। यह गिरफ्तारी जांच के दौरान सामने आई और रैकेट के नेटवर्क को उजागर करने में मददगार साबित हुई।

राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला

पुलिस की कार्रवाई पिछले साल के अंत में शुरू हुई जांच का हिस्सा थी, जिसमें 130 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। इनमें 120 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल थे। आरोपी लोगों के लिए लुकआउट नोटिस भी जारी किए गए। ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने इस केस को मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होने के कारण अपने हाथ में लिया। जांच में पता चला कि यह रैकेट पश्चिम बंगाल से संचालित हो रहा था।

मामले पर कड़ी निगरानी

इस रैकेट के तहत अवैध घुसपैठिए भारतीय पासपोर्ट हासिल कर विदेश यात्रा करते थे। ईडी की जांच अभी जारी है और आगे कई गिरफ्तारियां होने की संभावना है। राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है। यह केस सीमा सुरक्षा और फर्जी दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

ED

Published on:

03 Nov 2025 12:02 pm

Hindi News / National News / बंगाल में फर्जी पासपोर्ट गैंग का खुलासा, ED की कार्रवाई में पाकिस्तानी लिंक का पर्दाफाश

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पटना में PM Modi के रोड शो में CM नीतीश कुमार क्यों नहीं हुए शामिल? सामने आई वजह

पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल
राष्ट्रीय

Bihar Politics: निषादों को साधने के लिए सहनी संग तालाब में कूदे राहुल, क्या नीतीश के ‘अदृश्य’ EBC वोट बैंक में लगा पाएंगे सेंध?

Rahul Gandhi and Mukesh Sahni
राष्ट्रीय

बेऊर की कोठरी में 77 दिन बाद फिर पहुंचे अनंत सिंह, जानिए कैसी बीती रात, क्या खाया और किससे मिले

अनंत सिंह
पटना

बिहार चुनाव 2025 में 2616 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला, जानिए पिछले 25 साल में उम्मीदवारों की संख्या में कितना हुआ बदलाव

bihar elections
पटना

बिहार चुनाव: खुलकर सामने आ गई है तेजस्वी-तेज प्रताप की लड़ाई, जानिए महुआ की सीट पर क्या है समीकरण

Janshakti Janata Dal Chief Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.