Bangladesh Violence: बांग्लादेश हिंसा के बीच पूर्वोत्तर को दहलाने की ISI की साजिश पर बड़ा खुलासा

यह पहली बार नहीं है कि जब चीन और पाकिस्तान बरुआ के कंधे पर बंदूक रखकर पूर्वोत्तर अस्थिर करने की साजिश रच रहे हों। साल 2001 से 2006 के दौरान जब बांग्लादेश में BNP की सरकार थी और खालिदा जिया प्रधानमंत्री थीं, उस दौरान 2004 का कुख्यात चटगांव हथियार कांड हुआ था। 10 ट्रकों में चीन निर्मित हथियार जब्त किए गए थे। जो पूर्वोत्तर में खपाए जाने थे। यह पूरी प्लानिंग बरुआ ने रची थी। बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने चंटगांव कांड के आरोपी बरुआ को इस मामले में मौत की सजा सुनाई थी। जिसे बाद में उम्रकैद में बदला गया और फिर उसे सभी आरोपों से बरी भी कर दिया गया।