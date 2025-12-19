Bangladesh Violence: हादी की मौत का गुस्सा हिंदू युवक पर निकाला, नग्न करके पेड़ से लटकाया, मारने से पहले भीड़ ने पैरों से कुचला

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट बीएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने हादी की मौत की पुष्टि की। इंकलाब मंच के आधिकारिक फेसबुक पेज ने भी गुरुवार रात इस खबर की घोषणा की। फरवरी में होने वाले चुनावों में ढाका-8 निर्वाचन क्षेत्र से संभावित निर्दलीय उम्मीदवार हादी को 12 दिसंबर को बिजोयनगर में सबके सामने सिर में गोली मार दी गई थी।