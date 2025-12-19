19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

विदेश

Bangladesh Violence: हादी की मौत का गुस्सा हिंदू युवक पर निकाला, नग्न करके पेड़ से लटकाया, मारने से पहले भीड़ ने पैरों से कुचला

Bangladesh violence: बांग्लादेश में हिंसा जारी है। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने एक हिंदू युवक को सरेआम आग के हवाले कर दिया। कट्टरपंथी ग्रुप इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Dec 19, 2025

Osman Hadi

उस्मान हादी को लेकर बांग्लादेश में मचा बवाल। (फोटो- X/AdityaRajKaul)

Bangladesh violence: बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की चपेट में है। कट्टरपंथी ग्रुप इंकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की मौत के बाद उनके समर्थक हिंसा पर उतर आए हैं। वह भारत विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू एक बार फिर बहुसंख्यकों के निशाने पर हैं।

हिंदू युवक की मौब लिंचिंग

बांग्लादेश में धर्म का अपमान करने के आरोप में लोगों के एक समूह ने पहले हिंदू युवक को पैरों से कुचलकर अधमरा किया। इतने से मन नहीं भरा तो नंगा करके उसे पेड़ से टांग दिया। फिर जिंदा आग लगा दी। पुलिस ने मृतक की पहचान दीपू चंद्र दास के रूप में की है।

डेली स्टार अखबार में लगाई आग

वहीं, प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार देर रात देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर्रहमान के आवास में भी तोड़फोड़ की है। अवामी लीग के ऑफिस भी फूंक दिए गए।

मोहम्मद युनूस ने की मौत की पुष्टि

बांग्लादेशी मीडिया आउटलेट बीएसएस की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने हादी की मौत की पुष्टि की। इंकलाब मंच के आधिकारिक फेसबुक पेज ने भी गुरुवार रात इस खबर की घोषणा की। फरवरी में होने वाले चुनावों में ढाका-8 निर्वाचन क्षेत्र से संभावित निर्दलीय उम्मीदवार हादी को 12 दिसंबर को बिजोयनगर में सबके सामने सिर में गोली मार दी गई थी।

गोली मारकर हादी की हत्या

मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने हादी पर उस वक्त गोलियां चलाईं, जब वह ढाका के बिजोयनगर के बॉक्स कल्वरट इलाके में रिक्शा से जा रहे थे। गंभीर हालत में शरीफ उस्मान हादी को ढाका के एवरकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से सोमवार को उसे बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था।

Updated on:

19 Dec 2025 12:34 pm

Published on:

19 Dec 2025 12:01 pm

