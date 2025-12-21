21 दिसंबर 2025,

रविवार

विदेश

बांग्लादेश में यूनुस की अंतरिम सरकार को मिला अल्टीमेटम, बवाल के बीच किसने दे डाली भयंकर चेतावनी?

कट्टरपंथी संगठन इंकलाब मंच ने यूनुस सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने हादी की हत्या के गुनहगारों को पकड़ने की अपील की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 21, 2025

Mohammad Yunus

मोहम्मद यूनुस (फोटो - आईएएनएस )

बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार को कट्टरपंथी संगठन इंकलाब मंच से 24 घंटे का अल्टीमेटम मिला है। इसमें उसके नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई है।

यह अल्टीमेटम हादी के अंतिम संस्कार के बाद जारी किया गया है। हादी के हजारों समर्थक शनिवार को उनके अंतिम संस्कार के दौरान ढाका के शाहबाग चौराहे पर जमा हो गए। जिससे यह इलाका एक बड़ा तनाव का केंद्र बन गया।

रविवार शाम तक का अल्टीमेटम

अंतरिम सरकार को चेतावनी देते हुए कट्टरपंथी समूह के नेताओं ने कहा- अगर रविवार शाम 5:15 बजे तक शरीफ उस्मान हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी के संबंध में सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आता है, तो हम शाहबाग में एक और धरना प्रदर्शन करेंगे।

बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक द ढाका ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के अनुसार, समूह ने यह भी मांग की है कि प्रतिष्ठित शाहबाग चौराहे का नाम बदलकर 'हादी चट्टोर' कर दिया जाए।

12 दिसंबर को मारी गई थी हादी को गोली

आगामी आम चुनाव के लिए ढाका-8 संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में अज्ञात अपराधियों द्वारा की गई गोलीबारी की घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

हमले के बाद उन्हें शुरू में ढाका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया और बाद में उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें एवरकेयर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी तबीयत और बिगड़ने के बाद, हादी को बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया।

इलाज के दौरान हादी ने तोड़ दिया था दम

सिंगापुर जनरल अस्पताल में गुरुवार रात इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके पार्थिव शरीर को शुक्रवार को बांग्लादेश वापस लाया गया। इस बीच, मुहम्मद यूनुस ने मारे गए कट्टरपंथी नेता के आदर्शों को बनाए रखने और आगे बढ़ाने का वादा किया है।

इसके साथ ही हदी के समर्थकों को यूनुस ने आश्वासन दिया है कि हादी की सोच उनकी मृत्यु के साथ खत्म नहीं होगी। यूनुस ने कहा कि वह हादी के सपने को पूरा करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इसे पीढ़ियों तक आगे बढ़ाया जाए।

यूनुस ने कहा- हे प्यारे उस्मान हादी, हम तुम्हें विदा करने नहीं आए हैं। तुम हमारे दिलों में रहते हो और जब तक बांग्लादेश रहेगा तुम सभी बांग्लादेशियों के दिलों में रहोगे। कोई तुम्हें वहां से मिटा नहीं सकता।

