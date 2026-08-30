मेरी मां-बहन बह गईं, सब खत्म हो गया’, नेपाल में नदी निगल गई पूरा गांव, रोते-बिलखते मलबे में अपनों को ढूंढ रहे लोग

तबाही केवल लोगों के घरों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। त्रिशूली नदी पर बने नए और पुराने दोनों मजबूत पक्के पुल पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं, यहां तक कि पैदल पार करने वाले झूला पुल भी नहीं बचे।

इस तबाही के कारण बागटार स्थित जिला अस्पताल तक पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि गंभीर रूप से घायल और बीमार मरीजों को अस्पताल पहुंचाना लगभग असंभव हो गया है। इसके अलावा, त्रिशूली जलविद्युत स्टेशन के क्षतिग्रस्त हो जाने से कई बड़े इलाकों में बिजली गुल है और अंधेरा छाया हुआ है। इस भयंकर जलप्रलय के बाद रसुवा जिला और आसपास के दर्जनों दूरदराज के गांवों का संपर्क देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट चुका है।