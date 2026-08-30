Iceland EU referendum: यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होगा आइसलैंड, 52.5% जनता ने सदस्यता वार्ता के खिलाफ दिया वोट

आइसलैंड की सरकार ने EU सदस्यता के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को 'अभी नहीं तो कभी नहीं' वाला मौका बताया था। अगस्त में प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रोस्टाडॉटिर ने मतदाताओं से कहा था कि अगर जनता प्रस्ताव पर 'नहीं' में वोट देती है, तो EU सदस्यता को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो जाएंगी। वोटिंग के बाद, फ्रोस्टाडॉटिर ने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि लोगों को आखिरकार लंबे समय बाद इस मुद्दे पर अपनी राय रखने का मौका मिला। उन्होंने यह भी कहा था कि नतीजे चाहे जो भी हों, उनकी सरकार अपना काम जारी रखेगी।