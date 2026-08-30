30 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

Iceland EU referendum: यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होगा आइसलैंड, 52.5% जनता ने सदस्यता वार्ता के खिलाफ दिया वोट

Iceland rejects EU accession talks: आइसलैंड के वोटरों ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए सदस्यता की बातचीत फिर से शुरू करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। देश की संप्रभुता और मछली पकड़ने के अहम इलाकों की सुरक्षा मुख्य मुद्दे थे।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anand Shekhar

Aug 30, 2026

Iceland EU referendum, Iceland rejects EU accession talks

आइसलैंड ने EU सदस्यता वार्ता ठुकराई (फोटो- X@TribunePop23 )

Iceland EU referendum: आइसलैंड के लोगों ने यूरोपीय संघ (EU) के साथ सदस्यता के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सरकारी प्रसारक RUV के अनुसार, वोटों की गिनती में 52.5 प्रतिशत लोगों ने 'नहीं' और 47.5 प्रतिशत लोगों ने 'हां' में वोट दिया। इसे एक स्पष्ट जनादेश बताते हुए RUV ने रिपोर्ट किया कि देश ने EU सदस्यता की बातचीत शुरू करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इस फैसले ने आइसलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने से जुड़ी सभी अटकलों और चर्चाओं पर विराम लगा दिया है।

आइसलैंड की सरकार ने EU सदस्यता के लिए बातचीत फिर से शुरू करने के प्रस्ताव को 'अभी नहीं तो कभी नहीं' वाला मौका बताया था। अगस्त में प्रधानमंत्री क्रिस्ट्रुन फ्रोस्टाडॉटिर ने मतदाताओं से कहा था कि अगर जनता प्रस्ताव पर 'नहीं' में वोट देती है, तो EU सदस्यता को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो जाएंगी। वोटिंग के बाद, फ्रोस्टाडॉटिर ने कहा था कि यह एक महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि लोगों को आखिरकार लंबे समय बाद इस मुद्दे पर अपनी राय रखने का मौका मिला। उन्होंने यह भी कहा था कि नतीजे चाहे जो भी हों, उनकी सरकार अपना काम जारी रखेगी।

EU समर्थकों ने दिए थे आर्थिक और सुरक्षा संबंधी तर्क

EU में शामिल होने के समर्थकों का तर्क था कि सदस्यता से देश की ऊंची ब्याज दरों को कम करने में मदद मिल सकती है। EU में शामिल होने के पक्ष में लोगों का तर्क था कि सदस्यता से देश की ऊंची ब्याज दरों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, उनका कहना था कि EU में शामिल होने से यूक्रेन युद्ध, भू-राजनीतिक उथल-पुथल और आर्कटिक क्षेत्र को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा मिलेगी।

संप्रभुता और मछली पकड़ने के अधिकार बने प्रमुख मुद्दे

वहीं, EU की सदस्यता का विरोध करने वालों ने जनमत संग्रह अभियान के दौरान देश की संप्रभुता और मछली पकड़ने वाले जलक्षेत्र को मुख्य मुद्दों के तौर पर उठाया। उनका तर्क था कि EU में शामिल होने से समुद्री संसाधनों और मछली पकड़ने के अधिकारों पर आइसलैंड का नियंत्रण खतरे में पड़ सकता है, जो आइसलैंड की अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है।

2009 में पहली बार EU सदस्यता के लिए किया था आवेदन

आइसलैंड ने आर्थिक संकट के दौर में 2009 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए पहली बार आवेदन किया था। हालांकि, 2013 में EU विरोधी सरकार के सत्ता में आने के बाद सदस्यता से जुड़ी बातचीत रोक दी गई थी। तब से, आइसलैंड की राजनीति में EU की सदस्यता का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है।

मेरी मां-बहन बह गईं, सब खत्म हो गया’, नेपाल में नदी निगल गई पूरा गांव, रोते-बिलखते मलबे में अपनों को ढूंढ रहे लोग

ये भी पढ़ें
natural disaster Nepal, Trishuli flood damage

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2026 02:46 pm

Published on:

30 Aug 2026 02:45 pm

Hindi News / World / Iceland EU referendum: यूरोपीय संघ में शामिल नहीं होगा आइसलैंड, 52.5% जनता ने सदस्यता वार्ता के खिलाफ दिया वोट

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Flood News: तिब्बत में बाढ़ की सच्चाई छुपा रहा है चीन, भयानक मंजर का वीडियो क्यों हटाया? दलाई लामा के भतीजे ने खोला राज

Tibet Flood News
विदेश

PoJK Unrest: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में क्यों बढ़ी अशांति? HRCP ने बताई बड़ी वजहें

Pakistan Occupied jammu kashmir Protest.
पाकिस्तान

Nepal Flash Flood: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने क्या कहा? कहा- हम हर व्यक्ति को बचाने में जुटे, भारत का जताया आभार

Shishir khanal
विदेश

मेरी मां-बहन बह गईं, सब खत्म हो गया’, नेपाल में नदी निगल गई पूरा गांव, रोते-बिलखते मलबे में अपनों को ढूंढ रहे लोग

natural disaster Nepal, Trishuli flood damage
विदेश

Nepal Flood: ‘गांव बह चुका है, भागो,’ शिक्षक की सूझबूझ से बची 1643 बच्चों की जान

Trishuli Valley flood video
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.