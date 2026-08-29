PM Modi Uzbekistan-Kyrgyzstan Visit: SCO समिट के लिए पीएम मोदी रवाना, सुरक्षा-कनेक्टिविटी से व्यापार तक क्या है भारत का एजेंडा?

उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान ताशकंद में पीएम मोदी राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयासों पर चर्चा होगी। इसके अलावा व्यापार और निवेश, डिजिटल कनेक्टिविटी, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की जाएगी। पीएम मोदी ताशकंद में शास्त्री स्मारक और ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज स्थित महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे।