ताशकंद पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने किया गर्मजोशी से स्वागत, व्यापार से रक्षा तक इन मुद्दों पर होगी अहम बातचीत

PM Modi Uzbekistan Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी, जिसमें भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर रहेगा। दोनों देशों के रिश्तों में पिछले कुछ सालों में लगातार मजबूती आई है। ऐसे में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मिर्जियोयेव की बैठक को द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ क्षेत्रीय सहयोग के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।