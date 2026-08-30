Flood News: तिब्बत में बाढ़ की सच्चाई छुपा रहा है चीन, भयानक मंजर का वीडियो क्यों हटाया? दलाई लामा के भतीजे ने खोला राज

जानकारी न होने से बॉर्डर के दोनों तरफ के लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। परिवारों को अपने रिश्तेदारों का पता लगाने में परेशानी हो सकती है, जबकि बचाव दल और नदी के बहाव की दिशा में आगे रहने वाले समुदायों को समय पर यह जानकारी नहीं मिल पाएगी कि उनकी तरफ क्या आ रहा है।