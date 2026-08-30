Punjab Assembly Elections: पंजाब प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया ने किया साफ, 117 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी भाजपा

उन्होंने वंदे मातरम् के विरोध को लेकर भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस की भूमिका देश की भावनाओं से जुड़ी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोलते हुए पूनिया ने कहा कि पार्टी लंबे समय तक दिल्ली की सत्ता में रही, लेकिन इस बार दिल्ली की जनता ने उसे नकार दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता नशे और बेरोजगारी की समस्या से परेशान है। पंजाब देश के सबसे ज्यादा कर्जदार राज्यों में शामिल है और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति भी खराब है। इन परिस्थितियों के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया। पूनिया ने गुजरात और राजस्थान के संबंधों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि गुजरात और राजस्थान के बीच भाईचारे का पुराना रिश्ता है।