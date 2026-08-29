हिम्मतनगर में ट्रेलर के पीछे टकराई मिनी बस, एक की मौत, 9 घायल

हिम्मतनगर. साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे-48 के सिक्स-लेन मार्ग पर स्टारसिटी के पास स्थित ओवरब्रिज पर शुक्रवार रात को ट्रेलर के पीछे मिनी बस टकरा गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए।

हिम्मतनगर तहसील के हांसलपुरा गांव के पूर्व सरपंच ब्रिजेश पटेल के अनुसार एक कंपनी के डीलर कृतार्थ पटेल ने अपने सेल्समैनों के लिए राजस्थान के सुंधा माता और जैसलमेर के टूर का आयोजन किया था। इसी के तहत शुक्रवार रात हिम्मतनगर के हाजीपुर गांव से 10 लोगों को मिनी बस में बैठाकर यात्रा के लिए रवाना हुए थे।

स्टारसिटी के सामने ओवरब्रिज से गुजरते समय आगे चल रहे ट्रक ट्रेलर के पीछे मिनी बस टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिनी बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार सभी लोगों को चोटें आईं।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 108 सेवा की एंबुलेंस से सभी घायलों को तत्काल हिम्मतनगर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल ले जाते समय हांसलपुरा गांव निवासी अंकलेश विक्रम पटेल (36) की मौत हो गई। वहीं 9 लोग घायल हैं। इनमें तलोद तहसील के जेनपुर निवासी विष्णु की हालत गंभीर बताई गई। हादसे में घायलों में प्रांजीज के कल्याण मकवाणा (25), धर्मेश वणकर (30), रविसिंह चौहान (30) शामिल हैं। अन्य 5 घायलों को सामान्य चोटें आईं।

प्राथमिक जानकारी के अनुसार हिम्मतनगर-अहमदाबाद नेशनल हाईवे-48 के सिक्स-लेन मार्ग पर पड़े गड्ढे के कारण आगे चल रहे ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके चलते पीछे से आ रही मिनी बस टकराने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर हिम्मतनगर ए डिवीजन पुलिस मौके पर पहुंची और बाद में सिविल अस्पताल पहुंचकर कार्रवाई शुरू की।