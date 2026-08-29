जीयू की पूर्व कुलपति पर फंड के अनधिकृत उपयोग, फर्जी नियुक्तियों की जांच को समिति गठित

कार्यकारी कुलपति प्रो.जोशी ने बताया कि गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट, 2023 की धारा 43 तथा गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटी यूनिफॉर्म स्टेच्यूट्स, 2024 के स्टेच्यूट्स 291 से 293 के तहत यह एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। गुजरात हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति दीपक एम.व्यास की एक सदस्यीय यह समिति 90 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी।प्रो.जोशी ने बताया कि पूर्व कुलपति डॉ.नीरजा गुप्ता पर उनके कार्यकाल के दौरान अनियमित नियुक्तियां करने का आरोप है। नियमों की पालना बिना की गई नियुक्तियों की वैधता की यह समिति पड़ताल करेगी। इसके अलावा जीयू के फंड का अनधिकृत एवं गलत इस्तेमाल का भी आरोप है, उसकी भी जांच करेगी। कुलपति के पद और अधिकारों के बेजा इस्तेमाल तथा वित्तीय अनियमितताओं का भी आरोप है, उसकी जांच करेगी।