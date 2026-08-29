Ahmedabad Murder: पत्नी को मायके से घर वापस लेने पहुंचा पति, ससुराल में पंचायत के बाद बिगड़ी बात और चली गई जान

इलाके के एसीपी कृणाल देसाई ने संवाददाताओं को बताया कि जांच में सामने आया है कि रणजीत के भाई की सगाई आरोपियों के चाचा की बेटी से हुई थी। बाद में यह सगाई टूट गई। इससे नाराज होकर रणजीत की पत्नी मायके चली गई थी। एसीपी के अनुसार शुक्रवार रात दोनों पक्ष बातचीत के लिए एकत्र हुए थे। इस दौरान विवाद बढ़ गया और रणजीत की हत्या कर दी गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले में विवाद की वजह और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है।