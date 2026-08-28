Ahmedabad: कृष्णनगर में युवक की चाकू मारकर की हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार इस मामले में दो हमलावरों के नाम सामने आए हैं। इनमें भरत चुनारा और रोहित चुनारा शामिल हैं। इन दो आरोपियों ने मिलकर दिलीप सोनकर की हत्या को अंजाम दिया। दोनों ही वसंतनगर की झुग्गी में रहते हैं।पुलिस के अनुसार वर्ष 2018 में दिलीप के मित्र संदीप दिवाकर और कमलेश मराठी ने विजय चुनारा नाम के व्यक्ति की पिटाई की थी। इसकी रंजिश में 2020 में विजय चुनारा और उसके भाई भरत चुनारा ने दिलीप सोनकर के मित्र धर्मेश मराठी की हत्या कर दी थी। इस मामले में कृष्णनगर पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ा था। 21 मई 2026 को भरत चुनारा और अन्य आरोपियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई गई। इस मामले में सजा निलंबित होने के चलते आरोपी भरत जेल से बाहर आया था। भरत ने पुरानी रंजिश के चलते उसके मित्र रोहित चुनारा के साथ मिलकर दिलीप सोनकर के साथ 27 जून की रात को झगड़ा किया और चाकू से वार कर दिलीप की हत्या कर दी।