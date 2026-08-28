पुलिस आयुक्त बने भाई… मानसिक आरोग्य अस्पताल में मरीज बहनों ने बांधी राखी

अहमदाबाद. रक्षाबंधन का पर्व भाई-बहन के स्नेह और एक-दूसरे की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। अहमदाबाद के मानसिक आरोग्य अस्पताल में शुक्रवार को इस पर्व का मानवीय रूप देखने को मिला। परिवार से दूर अस्पताल में उपचार करा रहीं महिला मरीजों के बीच अहमदाबाद शहर पुलिस आयुक्त अनुपमसिंह गहलोत अपनी पत्नी संध्या और पुलिस परिवार के साथ पहुंचे। पुलिस आयुक्त को अपने बीच देखकर मरीजों के चेहरों पर खुशी नजर आई। महिला मरीजों ने उन्हें राखी बांधी और भाई के रूप में आशीर्वाद भी दिया।