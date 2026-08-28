राखी के धागे से आगे बढ़कर 45 बहनों ने निभाया रिश्तों का फर्ज

इनमें 41 बहनों ने भाइयों और चार ने बहनों को किडनी देकर उन्हें नया जीवन दिया।भाइयों को किडनी देने वाली अधिकांश बहनों की उम्र 31 से 60 वर्ष के बीच रही। यानी रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर राखी बांधने वाली बहनों ने जरूरत पड़ने पर अपने शरीर का एक हिस्सा देकर भाई को जीवन का सबसे अनमोल उपहार दिया। रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर बंधने वाला राखी का धागा रिश्ते की सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन इन बहनों ने उस रिश्ते को जीवन देने की मिसाल में बदल दिया। जहां भाई की रक्षा का संकल्प लिया जाता है, वहीं इन बहनों ने अपनी किडनी देकर भाइयों को जिंदगी का ऐसा उपहार दिया, जिसकी कोई कीमत नहीं।