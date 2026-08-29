Ahmedabad: नरोडा जीआइडीसी में वेफर-बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग

मनपा फायर ब्रिगेड कंट्रोलरूम एवं मनपा की ओर से दी गई जानकारी में बताया कि फेस 3 में प्लॉट नंबर 28 पर बनी 'किसमिस प्रोडक्ट कंपनी' नामक बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री में शनिवार को अचानक भीषण आग भड़क उठी। पालडी कंट्रोल रूम में सुबह 09:40 बजे आग की सूचना रविभाई नाम के व्यक्ति ने दी। मनपा का दावा है कि सूचना मिलते ही महज 2 मिनट के भीतर यानी 09.42 बजे नरोड़ा जीआइडीसी, नरोडा और निकोल फायर स्टेशनों से पहली फायर फाइटर गाड़ियां मौके के लिए रवाना हो गईं।