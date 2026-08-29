Ahmedabad: रूठकर मायके आई पत्नी को लेने पहुंचे पति की हत्या, दो गिरफ्तार

पति-पत्नी के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी, जिससे नाराज होकर तीन महीने से पत्नी (श्वाति) मायके आ गई थी। पति (रणजीत) जब उसे मनाकर वापस ले जाने को उसके भाईयों और रिश्तेदारों के साथ शुक्रवार की रात को अमराईवाड़ी बलियादेव मंदिर के पास स्थित ससुराल पहुंचा तो दोनों पक्षों के बीच पंचायत हुई। उसमें बात बनने के बजाय बिगड़ गई। ऐसे में रणजीत और उसके भाई व रिश्तेदार वहां से निकलकर बाहर आ गए और चल दिए। आरोप है कि रणजीत की पत्नी के भाई रजत उर्फ अज्जू, दूसरा भाई रचित, श्वाति के मामा करण और दूसरे मामा का बेटा चंदन के साथ झगड़ा हुआ।