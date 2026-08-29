Nepal Flood: नेपाल की बाढ़ में अपनों की तलाश होगी आसान, डीएनए से पहचान के लिए गुजरात से एनएफएसयू की टीम रवाना

केंद्रीय नेपाल और नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई अचानक बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, लेकिन कई इलाकों में सड़कें और पुल टूटने से राहत और खोज अभियान में परेशानी आ रही है। कई परिवार अब भी अपने लापता परिजनों की खबर का इंतजार कर रहे हैं। इस आपदा में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी प्रभावित हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया था कि नेपाल में प्रभावित भारतीय नागरिकों का पता लगाने और उन्हें सुरक्षित वापस लाने के प्रयास जारी हैं। गुजरात से जुड़े 25 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। इनमें कुछ विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।