Air India Plane Crash के एक साल बाद सामने आया अपडेट, 15 परिवारों ने क्यों ठुकराया अपनों का सामान?

Ahmedabad Air India Plane Crash: अहमदाबाद से गैटविक जा रही एयर इंडिया (Air India) की फ्लाइट AI 171 टेकऑफ के कुछ मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। यह हादसा आज से एक साल पहले 12 जून 2025 को हुआ था। इस भीषण हादसे ने परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया। अब एयर इंडिया ने बताया है कि हादसे में मारे गए 241 यात्रियों और क्रू मेंबर्स में से 15 परिवारों ने अपने लोगों का सामान लेने से इनकार कर दिया। एयरलाइन ने कहा कि 96% प्रभावित परिवारों को 25 लाख रुपये की अंतरिम सहायता दी जा चुकी है।