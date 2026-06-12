दिल्ली और कोलकाता दो मोर्चे पर लड़ रही ममता, क्या अभिषेक बनर्जी के कारण TMC पहुंची सबसे बुरे दौर में ?

वहीं, कुछ सांसद अभी भी ममता और अभिषेक के साथ पूरी तरह साथ खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कीर्ति आजाद और महुआ मोइत्रा लगातार बागी सांसदों व विधायकों पर हमलावर हैं। कीर्ति आजाद ने मुश्किल समय में ममता का साथ छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार करार दिया है। बीते बुधवार को बागी सांसदों की लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी आ रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि वह ममता का साथ नहीं छोड़ेंगे। शत्रुघ्न ने कहा कि जब वे कठिन समय में थे, तब ममता बनर्जी ने उन्हें सहारा दिया था और आज जब वे स्वयं संकट में हैं तो उनका साथ छोड़ देना उनका अंतर्मन स्वीकार नहीं करता। हालांकि, उन्होंने न तो अभिषेक बनर्जी के सपोर्ट में और न ही उनके खिलाफ कोई बयान दिए।