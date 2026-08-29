विदेश मंत्रालय के Snapchat जॉइन करने पर शेखर सुमन का तंज, बोले- ये जनरेशन किसी का वेट नहीं करती

Shekhar Suman Reaction Ministry of External Affairs Snapchat: शेखर सुमन अपने शो ‘Shekhar Tonight’ में देश-दुनिया की खबरों पर अपने खास अंदाज में प्रतिक्रिया देते नजर आते हैं। इस बार उन्होंने रांची के सरकारी अस्पताल में बारिश के पानी भरने और विदेश मंत्रालय के Snapchat पर आने को लेकर मजेदार अंदाज में टिप्पणी की। खासकर Gen Z से जुड़ने के लिए मंत्रालय के Snapchat अकाउंट पर शेखर सुमन का तंज सोशल मीडिया पर चर्चा में है।