कौन हैं ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में समय रैना की बोलती बंद करने वाली Chello Meme? सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इंफ्ल्यूंसर चेलो मीम ने समय रैना को रोस्ट कर जीता 1 लाख रुपये का ईनाम। (फोटो सोर्स: chellomeme via instagram)
Chello Meme India's Got Latent: बीते कुछ दिनों से कॉमेडियन समय रैना का पॉपुलर शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' कंटेस्टेंट्स को नई पहचान दिलाने वाला एक मंच बन गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपनी हाजिरजवाबी और पर्सनैलिटी से दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। ऐसी ही एक कंटेस्टेंट हैं चेलो मीम, जो इस बार चर्चा में आने वाली कंटेस्टेंट और अरुणाचल प्रदेश की इन्फ्लुएंसर हैं। शो के हालिया एपिसोड में उन्होंने समय की जबरदस्त खिंचाई करके धूम मचा दी और एपिसोड जीतकर 1 लाख रुपये का इनाम अपने नाम किया।
चेलो मीम एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, जिनका असली नाम Bara Atey है, जो 2021 में सिर्फ 19 साल की उम्र में वायरल हुई थीं। वो तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने एक वीडियो शेयर करके आरोप लगाया कि असम के ISBT गुवाहाटी में शफीकुल रहमान नाम के एक व्यक्ति ने उन्हें बार-बार गलत तरीके से छुआ था।
चेलो अरुणाचल प्रदेश की प्रतिनिधि के तौर पर नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2021 में शामिल होने दिल्ली जा रही थीं। गुवाहाटी में उन्होंने एक व्यक्ति को उनको कथित तौर पर गलत तरीके से छूने के आरोप में रोका और उसका सामना किया। चेलो ने उसे फटकार लगाई और कहा कि ऐसी हरकतों से लड़कियों में डर पैदा होता है। बाद में वो व्यक्ति हाथ जोड़कर चेलो और वहां मौजूद लोगों से माफी मांगता नजर आया।
चेलो का ये वीडियो तेजी से वायरल हो गया और सोशल मीडिया यूजर्स ने उस व्यक्ति का सामना करने और हिम्मत दिखाने के लिए चेलो की तारीफ की। उस समय, वह पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थीं और अरुणाचल प्रदेश के 'स्टेट यूथ पार्लियामेंट' इवेंट में टॉप किया था, जिससे उन्हें नई दिल्ली में 'नेशनल यूथ पार्लियामेंट' में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला था।
इवेंट के दौरान, चेलो ने 'आत्मनिर्भर भारत' के विचार पर बात की थी। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके भाषण की तारीफ की और X (पहले ट्विटर) पर उनका वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, "मुझे खुशी है कि हमारे युवाओं में 'आत्मनिर्भर भारत' का सपना पूरा करने का जोश है। जानिए अरुणाचल प्रदेश की चेलो मीम का क्या कहना है… मैं उनके भविष्य के कामों के लिए उन्हें शुभकामनाएं देता हूं।"
बाद में, पेप्सी के लिए अपना प्यार जाहिर करने और यह बताने के बाद कि वह लगभग हर खाने के साथ यह सॉफ्ट ड्रिंक पीती हैं, चेलो को इंस्टाग्राम पर और ज्यादा लोकप्रियता मिली। ब्रांड ने उन्हें एक गिफ्ट हैम्पर भेजा जिसमें एक सिपर, "पेप्सी पगलू" लिखी हुई टी-शर्ट और पेप्सी के कई कैन थे।
चेलो इंस्टाग्राम पर अपनी डेली लाइफ की झलकियां और मजेदार और लोगों से जुड़े कंटेंट शेयर करती रहती हैं। 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में आने से पहले उनके लगभग 77,000 फॉलोअर्स थे, लेकिन शो में उनके आने के बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या में लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई और यह संख्या लगभग 93,600 हो गई।
इस इन्फ्लुएंसर ने 'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' के हालिया एपिसोड में नॉर्थ-ईस्ट इंडिया के बारे में एक रैप परफॉर्म किया और अपनी परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया। बाद में, जब पैनल उनसे बातचीत कर रहा था, तो समय ने उनसे पूछा कि अरुणाचल प्रदेश में लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, जिस पर चेलो ने जवाब दिया, "आपके बारे में कोई कुछ नहीं कहता। मैं सच कह रही हूं। मैं बस सच बोल रही हूं।" जब भी समय ने उनसे इस बारे में पूछा, तो उन्होंने पूरे एपिसोड के दौरान यही बात दोहराई।
इसके बाद उन्होंने अपने बाइसेप्स को हिलाने की अपनी काबिलियत दिखाई, ठीक वैसे ही जैसे सलमान खान ने 'बॉडीगार्ड' फिल्म में किया था। चेलो ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में लोग सलमान के बारे में अच्छी बातें करते हैं। फिर समय ने उन्हें चुनौती दी, "मैं अरुणाचल प्रदेश में एक शो करूंगा और देखना, उसके सारे टिकट बिक जाएंगे।" इस पर चेलो ने जवाब दिया, "तब मुझे नहीं पता कि वे आपके जोक्स समझ पाएंगे या नहीं।"
बाद में समय रैना ने चेलो से उन्हें 'शाउटआउट' देने के लिए कहा ताकि अरुणाचल प्रदेश के लोग उन्हें जान सकें, जिस पर उन्होंने पूछा, "लेकिन मुझे क्या कहना चाहिए?" समय ने फिर पूछा, "क्या तुम मुझे मारने आई हो?" चेलो ने जवाब दिया, "मैं उन सभी लोगों का बदला लेने आई हूं।" जब समय ने उनसे किसी दूसरे पैनलिस्ट के बारे में कुछ बुरा कहने को कहा, तो चेलो ने कहा, "नहीं, मैं उन्हीं के बारे में बुरा कहती हूं जो इसके लायक होते हैं।" उनकी इस बात पर सब हंस पड़े और दर्शकों ने उनकी खूब तारीफ़ की। अर्चना ने मज़ाक में कहा, "समय रैना के रोस्ट में आपका स्वागत है।"
इसके बाद, जहां बाकी पैनलिस्ट ने उन्हें 10 में से 10 नंबर दिए, वहीं समय ने उनकी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 5 नंबर दिए। इससे जजों का औसत स्कोर 9 हो गया। चेलो ने खुद को भी 9 नंबर दिए थे, जिससे उन्हें एपिसोड जीतने में मदद मिली। उन्होंने 1 लाख रुपये, दो AI Nova+ फोन और डिस्ट्रिक्ट ऐप पर 50,000 कॉइन जीते।
तब से सोशल मीडिया पर चेलो की तारीफ हो रही है कि उन्होंने समय के ही शो में उनकी खिंचाई की; कई दर्शक उन्हें स्टार कह रहे हैं।
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