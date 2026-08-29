कौन हैं ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ में समय रैना की बोलती बंद करने वाली Chello Meme? सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

बाद में समय रैना ने चेलो से उन्हें 'शाउटआउट' देने के लिए कहा ताकि अरुणाचल प्रदेश के लोग उन्हें जान सकें, जिस पर उन्होंने पूछा, "लेकिन मुझे क्या कहना चाहिए?" समय ने फिर पूछा, "क्या तुम मुझे मारने आई हो?" चेलो ने जवाब दिया, "मैं उन सभी लोगों का बदला लेने आई हूं।" जब समय ने उनसे किसी दूसरे पैनलिस्ट के बारे में कुछ बुरा कहने को कहा, तो चेलो ने कहा, "नहीं, मैं उन्हीं के बारे में बुरा कहती हूं जो इसके लायक होते हैं।" उनकी इस बात पर सब हंस पड़े और दर्शकों ने उनकी खूब तारीफ़ की। अर्चना ने मज़ाक में कहा, "समय रैना के रोस्ट में आपका स्वागत है।"