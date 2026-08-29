नेपाल की मदद के लिए आगे आए सिंगर विशाल मिश्रा, कॉन्सर्ट की पूरी कमाई करेंगे दान

Vishal Mishra Flood Relief Fund: पड़ोसी मुल्क नेपाल में बाढ़ की तस्वीरें और वहां के हालात देखकर फेमस बॉलीवुड सिंगर विशाल मिश्रा का दिल भी भारी हो गया। उन्होंने मदद के लिए बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। विशाल मिश्रा ने नेपाल और असम में कॉन्सर्ट करने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इन कॉन्सर्ट से मिलने वाला एक-एक पैसा बाढ़ राहत और प्रभावित लोगों की मदद के लिए दिया जाएगा।