‘संस्कृति और परंपरा का अपमान’, कृति सेनन के बाद सेलिना जेटली ट्रोल, रक्षाबंधन पर डीप-नेक ब्लाउज पहनने पर भड़के यूजर्स

सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग के बीच एक्टेस ने शुक्रवार को रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई, रिटायर्ड मेजर विक्रांत जेटली के लिए एक भावुक मेसेज पोस्ट किया। उन्होंने एक लंबी पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मेजर विक्रांत मुझ पर बहुत गुस्सा होते थे क्योंकि मेरी राखियां उन तक कभी समय पर नहीं पहुंचती थीं। कभी-कभी मैं उन्हें देर से भेजती थी, तो कभी-कभी वे पहुंचती ही नहीं थीं। आज, अगर वो वे इस बात पर फिर से शिकायत करें, तो मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं।"