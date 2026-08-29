BJP से इस्तीफे के बीच शहजाद पूनावाला ने की समय रैना की तारीफ, बोले- ‘वैल्यूज आपके जीने के तरीके से दिखती हैं’

Samay Raina Viral Moment: कॉमेडियन समय रैना इन दिनों अपने शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ को लेकर चर्चा में हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर समय रैना की तारीफ करते हुए उनका बचाव किया है। पूनावाला ने रैना को हमदर्द, समझदार और संवेदनशील इंसान बताया और कहा कि किसी व्यक्ति को उसके शब्दों या वायरल क्लिप से नहीं, बल्कि उसके कामों से परखना चाहिए।