समय रैना के शो में शेरोन वर्मा से भिड़ गए कॉमेडियन, बिहार-कश्मीर पर हुई ऐसी ‘जुबानी जंग’ कि छूटे ठहाके

उन्होंने कहा कि वह वहां बड़ा शो करेंगे और पूरे अरुणाचल से लोगों को बुलाएंगे। इस पर शेरोन ने मजाक में कहा कि पता नहीं उनका जोक वहां लोगों को समझ आएगा या नहीं। बातचीत के दौरान समय ने यह भी कहा कि वह जो कुछ कह रहे थे, सच-सच कह रहे थे। इसके बाद उन्होंने शेरोन से मजाकिया अंदाज में कहा, "मेरा वध करने आई है तू यहां पे।" शैरन ने भी जवाबी अंदाज में कहा कि वह उन लोगों का बदला चुका रही हैं, जो उनके बारे में कुछ कहते हैं।दरअसल, इस पूरे सेगमेंट में समय रैना और शेरोन वर्मा की नोकझोंक ने माहौल को मजेदार बना दिया और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी देखने लायक रहीं।