‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार! 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने कमाए 12 करोड़ रुपये, बनी बॉक्स ऑफिस हिट

'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास। (फोटो सोर्स: instagram- sumitkadelofficial and IMDb)
Hanuman Ansh Box Office Collection: 31 जुलाई को 'हनुमान अंश' नाम की फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई। पहले दो हफ्तों में फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपये कमाए। हालांकि, तीसरे हफ्ते में इसमें भारी उछाल आया और इसने 10.5 करोड़ रुपये कमाए; सोशल मीडिया पर कई लोगों ने फिल्म की तारीफ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म सिर्फ 1.8 करोड़ से 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी थी। अभी इसकी कमाई 12 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो इसके प्रोडक्शन बजट पर 500% से ज्यादा का मुनाफा है।
इंडस्ट्री ट्रैकर Sacnilk के मुताबिक, 'हनुमान अंश' की शुरुआत 10 लाख रुपये से हुई और इसने पहले हफ्ते में 1.08 करोड़ रुपये कमाए। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने सिर्फ 40 लाख रुपये कमाए, लेकिन तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया।
प्रोड्यूसर ने प्रेमानंद जी महाराज की सलाह ली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म रिलीज होने से पहले प्रोड्यूसर्स प्रेमानंद जी महाराज के पास गए थे? उन्होंने सलाह दी थी कि मुख्य किरदार अपनी जीवनशैली को लेकर बहुत सावधान रहे और शाकाहारी भोजन करे। 'आज तक' से बात करते हुए फिल्म के डायरेक्टर और राइटर विशाल चतुर्वेदी ने कहा, "फिल्म की शूटिंग के बाद हमारे एक प्रोड्यूसर प्रेमानंद महाराज जी के पास गए और फिल्म रिलीज करने से पहले उनसे सुझाव मांगा। उन्होंने कहा कि पक्का करें कि आपका मुख्य किरदार शाकाहारी हो।
उन्होंने मुख्य कलाकार से इन चीजों का बहुत ध्यान रखने को कहा।" सेट पर कड़े नियमों का पालन किया गया। इसके अलावा, मेकर्स ने सेट पर कई नियमों का पालन किया। जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो डायरेक्टर ने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करना ही उनसे निपटने का उनका तरीका बन गया। "सेट पर कुछ खास नियम मानने पड़ते थे। सेट पर कोई गाली-गलौज नहीं कर सकता था। कोई लड़ या बहस नहीं कर सकता था। सेट पर सिर्फ़ शाकाहारी खाना ही मिलता था। फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पी सकता था। हम हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके शूटिंग शुरू करते थे और दिन का समापन भी उसी से करते थे," डायरेक्टर ने कहा। नीम करौली बाबा का रोल निभाने वाले एक्टर शोभिनव सत्या ने याद करते हुए कहा, "जब भी हमें सेट पर कोई परेशानी होती थी, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे।"
विशाल ने बताया, "हालांकि शेड्यूल सुबह 7 बजे का होता था, लेकिन कई बार किसी न किसी वजह से कैमरा सुबह 10 बजे तक चालू नहीं हो पाता था। इसलिए, इंतजार के समय मैं सभी को हनुमान चालीसा का पाठ करने का सुझाव देता था, यह सोचकर कि कुछ न करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। और जब तक हम चालीसा का पाठ पूरा करते, हमें अपनी समस्या का कोई न कोई समाधान मिल जाता था।"
विशाल ने यह भी याद किया कि फिल्म के प्रचार अभियान के लिए मेकर्स के पास लगभग कोई पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने इसके बजाय सेवा का रास्ता चुना। उन्होंने कहा, "जब हमने इस फिल्म का प्रचार शुरू किया तो हमारे पास पैसे नहीं थे। साथ ही, हम बिल्कुल साफ़ थे कि दुनिया तक नीम करौली बाबा का संदेश पहुंचाने के अलावा हमें किसी और तरह का प्रचार नहीं करना है।" उन्होंने आगे कहा, "हमने भंडारे आयोजित किए। हमने ऐसे आठ भंडारे किए, जो हमारा प्रचार अभियान बन गए और हमारी फिल्म के बारे में लोगों को पता चला। और ऐसे मुश्किल समय में, CBFC ने बिना किसी परेशानी के हमें 'U' सर्टिफिकेट दे दिया।"
रागिनी एस, नम्रता जी सिंह, अनुप्रिया ए नागर और विशाल चतुर्वेदी द्वारा प्रोड्यूस की गई 'हनुमान अंश' आध्यात्मिकता के विषय के जरिए दर्शकों तक पहुंचने वाली सबसे कम बजट की फिल्म बन गई है। इससे पहले पिछले छह महीनों में 'लालो' और 'देओल बंद 2' जैसी फ़िल्में भी आध्यात्मिक कहानियों के साथ सफल रही थीं।
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