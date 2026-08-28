‘हनुमान अंश’ का बॉक्स ऑफिस पर चमत्कार! 2 करोड़ के बजट में बनी फिल्म ने कमाए 12 करोड़ रुपये, बनी बॉक्स ऑफिस हिट

उन्होंने मुख्य कलाकार से इन चीजों का बहुत ध्यान रखने को कहा।" सेट पर कड़े नियमों का पालन किया गया। इसके अलावा, मेकर्स ने सेट पर कई नियमों का पालन किया। जब उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो डायरेक्टर ने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ करना ही उनसे निपटने का उनका तरीका बन गया। "सेट पर कुछ खास नियम मानने पड़ते थे। सेट पर कोई गाली-गलौज नहीं कर सकता था। कोई लड़ या बहस नहीं कर सकता था। सेट पर सिर्फ़ शाकाहारी खाना ही मिलता था। फिल्म से जुड़ा कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पी सकता था। हम हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके शूटिंग शुरू करते थे और दिन का समापन भी उसी से करते थे," डायरेक्टर ने कहा। नीम करौली बाबा का रोल निभाने वाले एक्टर शोभिनव सत्या ने याद करते हुए कहा, "जब भी हमें सेट पर कोई परेशानी होती थी, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे।"