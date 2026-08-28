‘शर्म आनी चाहिए, उसे अकेला छोड़ दिया’, कृति सेनन की ट्रोलिंग पर भड़कीं कुनिका सदानंद, बोलीं- ‘इतने कायर क्यों निकले?’

Kunickaa Sadanand Supports Kriti Sanon: ज्वेलरी ब्रांड GIVA के लिए एक्ट्रेस कृति सेनन के रक्षाबंधन विज्ञापन ने सोशल मीडिया पर बहस थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसमें कुछ यूजर्स एक्ट्रेस के पारंपरिक त्योहार वाले लुक पर सवाल उठा रहे हैं। कृति को इस मौके पर ब्रालेट-स्टाइल वाला डीप-नेक ब्लाउज़ पहने देखा गया था। जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस आउटफिट की आलोचना की, वहीं कृति ने अपने लुक का बचाव किया और बताया कि कैसे एथनिक फैशन समय के साथ बदला है। अब इस में कुनिका सदानंद की एंट्री भी हो गई है उन्होंने कृति सेनन का समर्थन करते हुए ज्वेलरी ब्रांड पर निशाना साधा है।