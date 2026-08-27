‘हमारा समाज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, ग्रे है’, ‘दायरा’ पर मेघना गुलजार का इमोशनल बयान, करीना-पृथ्वीराज को लेकर कही बड़ी बात

Meghna Gulzar Upcoming Movie:मेघना गुलजार इन दिनों अपनी अगली फिल्म 'दायरा' को लेकर चर्चा में हैं। करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन स्टारर ये फिल्म क्राइम, सजा और न्याय की पड़ताल करती है। फिल्म की कहानी में समाज की जटिलताओं और इंसानी सोच के अलग-अलग पहलुओं को दिखाने की कोशिश की गई है। अब मेघना गुलजार ने फिल्म को लेकर एक लंबा और भावुक नोट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 'दायरा' उनके लिए सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि सीखने का भी सफर रहा है।